Biblioteca Municipal de Araxá tem programação variada

A Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa funciona em novo endereço, com novas rotinas e nova direção. A proposta da Administração Municipal é que com a mudança, vários programas sejam desenvolvidos para transformar o local em uma biblioteca moderna, destinada a atividades variadas como ações culturais e de formação, conferências, exposições, teatro e cinema.

A diretora, Maria Amália Dumont de Oliveira, informa que elaboraram uma programação mensal com atividades para atender todos os públicos. Esclarece que objetivo é sempre facilitar o acesso à informação, promover o gosto pela leitura e pela cultura, fazendo de uma forma agradável, cativando, seduzindo e atraindo os frequentadores.

Maria Amália ressalta que as ações serão desenvolvidas em parcerias com diversas instituições levando em conta a possibilidade de atingir toda a comunidade. Entre os novos programas da Biblioteca estão o Sarau com universitários do curso de pedagogia do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) e participação de escritores araxaenses. Tem contação de histórias para o público infantil, despertando nas crianças o gosto pela leitura; esclarecimentos sobre dúvidas escolares e curso de smartphone para os jovens; leitura ao pé do ouvido para atender pessoas com deficiência visual, cegos e outros interessados; saraus para tornar o espaço um encontro de várias expressões artísticas e o Programa de Informação ao Cidadão (PIC), também promovido em parceria com o Uniaraxá. No PIC, estagiários do curso de direito vão esclarecer dúvidas e fazer encaminhamentos para órgãos competentes; os de fisioterapia fornecerão informações sobre câncer de mama e menopausa; os da enfermagem divulgarão dicas de saúde. Nesses dias será instalada uma tenda na porta de entrada da biblioteca para atender a comunidade.

“O objetivo é trazer as pessoas até a biblioteca, para que elas se aproximem dos livros e promover a participação da biblioteca na vida da comunidade. Biblioteca não é só lugar onde os livros estão guardados, é um espaço onde se produz várias coisas”, reforçou a diretora.