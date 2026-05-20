Câmara de Araxá aprova 17 projetos durante a 60ª reunião ordinária

A Câmara Municipal de Araxá realizou, nesta terça-feira (19), a 60ª reunião ordinária da atual legislatura. Durante a sessão, sete vereadores utilizaram a tribuna para apresentar demandas e propostas voltadas a áreas como infraestrutura, saúde, educação e cidadania, reforçando pautas de interesse direto da população.

Na ordem do dia, os parlamentares aprovaram 17 projetos, abrangendo iniciativas de impacto social, administrativo e estrutural para o município.

Entre as matérias aprovadas, destacam-se propostas de apoio a entidades locais, como a Associação do Amor em Apoio às Pessoas com Câncer e o Conselho Comunitário de Segurança Pública. Também foram analisados e aprovados projetos relacionados ao incentivo ao esporte, políticas de prevenção às drogas e ações na área da saúde pública.

As proposições podem ser acessadas na íntegra por meio do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), disponível no portal oficial da Câmara.

Projetos aprovados