Câmara Municipal de Araxá homenageia personalidades femininas com Medalha Leonilda Montandon

O mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres é um período de comemorações para o Legislativo araxaense. Anualmente, sempre no mês de março, a Câmara Municipal homenageia personalidades femininas com a Medalha Leonilda Montandon. Cada um dos quinze parlamentares indica e concede a honraria a uma mulher que se destaca na sociedade por seu trabalho educacional, empresarial, social, filantrópico, cultural ou artístico.

A homenagem foi criada 1998, pela ex-vereadora Rosa Helena Vilaça de Abreu. A autora se inspirou na figura da Professora Leonilda Montandon Scarpellini, que dedicou sua vida à educação com coragem, determinação e profissionalismo. Dona Leonilda também foi escritora e publicou vários livros didáticos, participou de movimentos assistenciais e religiosos e foi membro efetivo da academia araxaense de letras.

O evento ocorreu no Teatro Municipal de Araxá, no dia 14 de março e contou com a participação dos vereadores, da vice-prefeita de Araxá Dra. Lídia Jordão, do Deputado Estadual Bosco, do Comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Fernando Marcos dos Reis, do Delegado Regional de Polícia Civil, Dr. Vitor Hugo Heisler, da Presidente da Câmara da Mulher Empreendedora da Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia), Kátia Tannus, além de Secretários Municipais, outras autoridades, familiares e amigos das homenageadas.

A reunião solene foi conduzida pelo vice- presidente da mesa diretora, vereador Fárley Pereira de Aquino. Os convidados foram recepcionados pelo Quarteto Souza, ao som de blues e jazz.

O troféu Dona Carlota de Melo foi apresentado pela vice-presidente da Câmara da Mulher Empreendedora da (Acia), Senhora Cláudia Regina de Castro. A homenageada foi a empresária Patrícia Ribeiro Martins, proprietária das lojas Paty Biju, Paty Closet e Paty Kids.

Em seguida os parlamentares entregaram a Medalha Leonilda Montandon as 15 homenageadas da noite: Alcinéia Suely de Sales, Cármen Aparecida de Araújo, Celia Aparecida de Oliveira , Eveline Drummond Araújo, Ilza Correia de Menezes, Jenifer Carol Freitas, Lerrane das Graças Melo da Silva, Letícia Valle de Aguiar Nunes, Margarida de Ávila Barbosa, Maria Goretti da Silva, Maria José Lobato, Michelle Tormin Rodrigues Teixeira, Rosania de Souza Santos, Sonia Maria Teixeira Torquato e Telma Di Mambro Senra

A vereadora Fernanda Castelha discursou representando os vereadores, ela falou dos desafios enfrentados pelas mulheres nos dias atuais: “Mesmo com todos os avanços conquistados durante a história, sabemos as dificuldades enfrentadas por nós, mulheres, em uma sociedade, predominantemente, patriarcal. Nós ainda estamos sujeitas a cumprir duplas jornadas de trabalho, ganhamos os menores salários e as oportunidades de emprego sempre vêm com certa dose de resistência”.

A senhora Ilza Correia de Menezes foi a oradora que representou todas as homenageadas da noite. O vereador Fárley finalizou a reunião solene prestando uma homenagem especial às mulheres que compõe a equipe de cerimonial da Câmara. Ele agradeceu as servidoras pelo empenho, carinho e dedicação na organização dos eventos do Legislativo.