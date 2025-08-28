Câmara Municipal realiza Sessão Solene em comemoração aos 53 anos do Uniaraxá

A Câmara Municipal de Araxá realizou, nesta quinta-feira (28), uma Sessão Solene em celebração aos 53 anos do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá). A cerimônia foi presidida pelo vereador Raphael Rios e reuniu autoridades, colaboradores, vereadores, ex-alunos e representantes da comunidade em uma justa homenagem à trajetória e à relevância do Uniaraxá para Araxá e toda a região.

Raphael Rios destacou a importância do Uniaraxá como patrimônio educacional que, ao longo de mais de cinco décadas, tem promovido ensino de qualidade, inovação e desenvolvimento humano e social.

O reitor da instituição, Prof. Dr. Fabrício Borges Oliveira, apresentou a trajetória do Uniaraxá e ressaltou sua contribuição na formação de milhares de profissionais que hoje atuam em diversas áreas de Araxá e em 27 municípios da região, abrangendo mais de 800 mil habitantes. Atualmente, a instituição oferece 22 cursos presenciais e atende a mais de 1.700 alunos nessa modalidade, além de anunciar a abertura de novos cursos nos próximos vestibulares, como Farmácia, Terapia Ocupacional e Zootecnia.

Na modalidade de educação a distância, o Uniaraxá conta com 45 polos em funcionamento e 38 cursos de graduação, alcançando mais de 1.200 estudantes.

A instituição dispõe de um corpo docente formado por 135 professores, apoiados por 61 técnicos administrativos e 10 estagiários. Mais de 90% dos alunos têm acesso a algum tipo de bolsa ou benefício, ampliando as oportunidades de formação. Por fim, foi anunciado que o Uniaraxá sediará o Centro de Inovação Araxá, um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões, fruto de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, reafirmando seu compromisso com a pesquisa, a tecnologia e o desenvolvimento regional.

A sessão contou ainda com depoimentos de integrantes da comunidade que ressaltaram a força da educação em suas vidas, representados pelos egressos Padre Sérgio Márcio de Oliveira, o empresário Edsoney Max Alves e o vice-prefeito Bosco Júnior.

Durante a solenidade, o Uniaraxá homenageou os vereadores ex-alunos da instituição que hoje exercem papel importante no Legislativo Municipal. Receberam a honraria os parlamentares:

Rodrigo Eduardo da Silva (Investigador Rodrigo) – Direito

Jales André dos Santos (Professor Jales) – Pedagogia

Raphael Rios de Oliveira – Direito

Ao encerrar a Sessão Solene, Raphael Rios agradeceu a presença de todos e reforçou o sentimento de pertencimento e o compromisso do Legislativo Municipal em valorizar e apoiar iniciativas que fortalecem a educação, destacando o Uniaraxá como um dos grandes pilares do progresso regional.