Campanha Vacinação Solidária já arrecadou mais de uma tonelada em alimentos

Quem tem fome, tem pressa e nada melhor do que contar com a solidariedade do próximo para garantir o alimento na mesa de quem precisa. No pior momento da pandemia da Covid-19, a comunidade araxaense participa da Campanha Vacinação Solidária, uma iniciativa da Câmara Municipal em prol das famílias atendidas pelo SOS, Ampara e Moto Clube Insanos. A ação tem parceria da TV Integração e Atacado Farid, e conta com apoio das rádios Cidade e Imbiara.

Até esta segunda-feira (26), já foram arrecadados 1.130 litros de óleo, o que totaliza mais de uma tonelada em alimentos. Os litros de óleo serão revertidos em cestas básicas para distribuição por meio do SOS, Ampara e o Moto Clube Insanos.

A arrecadação dos litros de óleo continua nos postos de vacinação. Todos que forem se vacinar contra a Covid-19 (primeira ou segunda dose), ou contra a Gripe podem colaborar. Vale lembrar que a doação é voluntária.

Vacinação contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 continua nesta semana na Unileste, Uninorte e Unioeste, para a primeira aplicação em pessoas de 63 e 64 anos, forças de segurança. Já a segunda dose é destinada para idosos de 68 anos.

Vacinação contra a Gripe

A vacinação contra a gripe comum continua na Unicentro, Uninordeste e PSF Max Neumann, para o grupo prioritário de crianças entre seis meses e 6 anos, gestantes e puérperas (mulheres no período de até dias 45 após o parto), povos indígenas e trabalhadores da saúde.