Casa Lar e Casa Abrigo ganham espaços definitivos

A Casa Lar e a Casa Abrigo foram inauguradas pela Prefeitura de Araxá na quarta-feira (20). O prefeito Aracely de Paula destacou que as obras são extremamente necessárias. “Nos novos prédios, as instituições poderão realmente desempenhar as suas funções de cuidar das nossas crianças e adolescentes, principalmente aqueles mais desassistidos, dando a eles um local onde possam se sentir como em suas próprias casas.”

As autoridades participantes ressaltaram a tristeza de ter que criar uma instituição para abrigar crianças e jovens em momentos tão difíceis por causa da falta de estrutura das famílias.

Ao mesmo tempo, falaram do esforço da administração e dos profissionais em dar, aos assistidos, amor, carinho, atenção e um espaço ambientado de forma a ser o mais próximo possível de um lar.

A Casa Lar e a Casa Abrigo passam a contar com sedes próprias para atender crianças e adolescentes de até 18 anos, em situação de vulnerabilidade social. Os espaços são integrados numa área de 9 mil m², com quartos, refeitório, cozinha, espaço saúde e administrativo, estacionamento, equipamentos de lazer, educativo, espaço lúdico e acolhimento.

“O trabalho é realizado por profissionais qualificados e preparados, que a partir de agora, terão mais conforto e tranquilidade para oferecer o melhor de forma humanizada.”