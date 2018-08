Casa Lar e Casa Abrigo: obra está em fase final  

Crianças e adolescentes com idade até 18 anos, em situação de vulnerabilidade social, terão brevemente um espaço destinado ao atendimento assistido pela Administração Municipal. A sede própria da Casa Lar e Casa Abrigo está com mais de 80% de obra concluída e ficará pronta ainda no segundo semestre desse ano.

O investimento da ordem de R$ 2,8 milhões por parte do município é um grande avanço nessa área. Após a conclusão do empreendimento que fica na Avenida João Moreira Sales, esquina com a Rua Dalcy Santos Cunha, no bairro Dona Beja, o atendimento deixará de ser realizado em casas alugadas para ocupar um espaço integrado, de 300 m², com vários equipamentos de lazer, educativo, espaço lúdico e acolhimento.

Para o presidente da Fundação da Criança e Adolescente (FCAA), Édson Justino Barbosa, a construção da sede própria da Casa Lar e Casa Abrigo é de suma importância para o desenvolvimento dos trabalhos, em geral, dos profissionais que atuam na área da assistência social. “Teremos uma considerável melhoria no conforto para as crianças quanto aos espaços físicos e no aspecto emocional. Com toda certeza, o atendimento será melhorado e haverá maior integração entre as entre as equipes de trabalho, pois vamos ter o funcionamento das duas casas no mesmo espaço”.