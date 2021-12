CBMM leva tecnologia de Nióbio à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A CBMM está marcando presença na 18ª edição da SNCT (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia), realizada pelo MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações). Neste ano, o tema é “A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta”. O evento é estruturado em palestras, cursos, oficinas, visitas técnicas, teatro, entre outras ações. Conta também com as Tendas da Ciência, onde estão expostos diversos projetos tecnológicos.

Foi para uma dessas tendas que a CBMM levou o EXO Nb, o UTV desenvolvido em parceria com a Giaffone e o Sertões. O veículo está atraindo a atenção dos participantes, que podem conhecer o que há de mais recente em termos de inovação e revolução em mobilidade. O intuito da exposição é proporcionar o encontro frente a frente com o primeiro UTV desenvolvido no Brasil com tecnologia de Nióbio.

“Estamos vivendo a realidade da transformação do país através da Ciência e Tecnologia. Isso não é só feito pelo Governo Federal ou Estadual, mas principalmente pelo setor privado. Empresas como a CBMM, que trabalham juntamente conosco”, diz Marcos Pontes, atual Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. “O país vai em frente dessa forma. E essa parceria é muito importante para o sucesso do país como um todo”, completa.

Com um público bem diversificado, a SNCT mobiliza a população, em especial crianças e jovens. É uma forma de valorizar a criatividade e fomentar temas e atividades voltados à Ciência e Tecnologia. A proposta da semana é mostrar a importância dessas áreas na vida de todos, principalmente, para o desenvolvimento do Brasil.

Para que essa proposta seja ainda mais difundida, o evento conta com a colaboração e participação também das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, Secretarias de Ciência e Tecnologia, espaços científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa, entidades da sociedade civil, escolas, além de empresas de base tecnológica como a CBMM.

“A exposição de tecnologias, como a de Nióbio desenvolvida em Araxá, permite o debate, estimula e pode inspirar nas crianças e jovens o interesse por atividades voltadas à ciência e tecnologia. Dessa forma, a cultura científica é desenvolvida e levada às escolas, universidades e comunidades de todo o Brasil. A parceria entre CBMM, Giaffone e Sertões se baseia em uma intensa troca de tecnologia e conhecimento. Trazer toda essa inovação brasileira ao evento é uma experiência enriquecedora. Podemos ver o interesse das pessoas quando falamos sobre as contribuições do Nióbio para diversas indústrias. Isso mostra como a educação pode ser transformadora”, diz Erico França, analista de Desenvolvimento de Mercado da CBMM.

A SNCT possui um efeito multiplicador exponencial de conhecimentos. A participação da CBMM tem o objetivo de fomentar esse cenário e contribuir para a formação de uma geração preparada para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e capaz de ampliar seu protagonismo e autonomia.