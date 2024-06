Colab Araxá registra mais de 5 mil atendimentos solucionados

Inovação tecnológica e comunicação pública transparente. O Colab Cidadão alcançou mais de 5 mil atendimentos solucionados. Implantado pela Prefeitura de Araxá em janeiro de 2023, o programa registrou uma média mensal de 300 solicitações de serviços públicos atendidas.

O Colab Cidadão Araxá é um sistema de gestão de relacionamento com o cidadão, elaborado por uma rede social e um conjunto de softwares modernos que promovem uma gestão pública colaborativa e de atendimento às demandas e problemas do cidadão. São diversas opções de serviços, como, por exemplo, capina, tapa-buraco, iluminação pública, problemas na coleta de lixo e animais abandonados.

Para utilizar o programa, basta acessar as lojas de aplicativos do seu celular e baixar o “COLAB”. Com apenas o número do seu CPF e e-mail, o cidadão realizará o cadastro, selecionará o Município de Araxá e já terá acesso a todos os serviços e ferramentas do aplicativo.