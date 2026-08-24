Colisão entre ônibus e caminhonete deixa condutor ferido na Av. Getúlio Vargas

Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 5h22, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado para atender a uma colisão entre um ônibus e uma caminhonete na avenida Getúlio Vargas, nº 336, nas imediações da Fundação Calmon Barreto.
Ao chegar ao local, a equipe constatou que o acidente ocorreu em um cruzamento e que a caminhonete havia tombado lateralmente. O condutor do veículo, identificado pelas iniciais J.B.M., de 76 anos, estava de pé no interior da caminhonete, consciente e orientado, sem sinais de fraturas. Ele apresentava um corte contuso no rosto, com grande perda de sangue.
Os bombeiros controlaram a hemorragia, estabilizaram o veículo e removeram o para-brisa para facilitar a retirada da vítima, que em seguida foi atendida pelo SAMU.
Já o condutor do ônibus não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.