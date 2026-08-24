Idoso fica ferido após colisão entre caminhonete e ônibus em Araxá

Um senhor de 76 anos ficou ferido após uma colisão entre uma caminhonete e um ônibus na madrugada desta segunda-feira (24), em Araxá. O acidente aconteceu por volta das 5h22, na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da Fundação Cultural Calmon Barreto.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a batida ocorreu no cruzamento. Com o impacto, a caminhonete tombou lateralmente.



O condutor da caminhonete, identificado pelas iniciais J.B.M., de 76 anos, foi encontrado consciente e orientado no interior do veículo. Ele estava de pé e não apresentava sinais aparentes de fraturas. No entanto, sofreu um corte contuso na face, com grande perda de sangue.



Os bombeiros realizaram o controle da hemorragia e estabilizaram o veículo para garantir a segurança durante o atendimento. Para facilitar a retirada do idoso, a equipe também removeu o para-brisa da caminhonete.



Após a remoção, a vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



O motorista do ônibus não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.



As circunstâncias que provocaram a colisão não foram informadas.

