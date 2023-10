Com parceria da Prefeitura de Araxá, Maratona Aquática Solidária arrecada centenas de cestas básicas

Um evento de incentivo ao esporte e a promoção da solidariedade. A 1ª Maratona Aquática Solidária de Araxá aconteceu no último sábado (21), no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC).

A maratona foi um revezamento de 12 horas ininterruptas de natação, entre 60 participantes. O evento teve como objetivo arrecadar cestas básicas e alimentos para instituições assistenciais e famílias carentes.

A ação, promovida pelo pelos professores Ernani Montandon e Jhonathan Castro, contou com a parceria das Secretarias Municipais de Esporte e de Saúde, com a cessão do espaço, apoio logístico e ambulatorial.

Além da doação de cestas básicas feitas pelos participantes na maratona, a organização também recolheu alimentos durante o evento e arrecadou recursos, via PIX, na transmissão ao vivo pelo Youtube. Foram adquiridas até o momento 132 cestas básicas.

De acordo com Ernani, o evento reuniu amantes do esporte e pessoas que gostam de ajudar o próximo. “Essa maratona teve como intuito principal fazer o bem. Aqui reunimos amigos que gostam de natação e que se disponibilizaram a doar cestas básicas para participar. E é importante ressaltar a importância do apoio da Prefeitura de Araxá, ficamos muito gratos”, reforça.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), explica que o evento é uma importante ação que uniu o esporte e a solidariedade. “Nós, enquanto Secretaria de Esportes, iremos sempre apoiar e incentivar ações como essas, e estamos muito felizes com o resultado”, conclui.