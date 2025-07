Com R$ 9,1 milhões em investimentos, Araxá avança em obras de saúde, infraestrutura e lazer

Araxá se transformou em um grande canteiro de obras, com investimentos que somam mais de R$ 9,1 milhões em obras que prometem melhorar a saúde, a mobilidade e a qualidade de vida da população. Os recursos são destinados exclusivamente a esses projetos, sem possibilidade de realocação.

Entre as intervenções em andamento, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, estão a reforma da Praça da Banheira, a sede própria do SAMU, a adequação do antigo Fórum para a Polícia Civil, a nova UBS Mangabeiras e o CAPS AD, além da pavimentação e da ponte da subida da Iara, na zona rural.

O prefeito Robson Magela ressalta que cada obra foi planejada “com foco na utilidade diária para o cidadão, garantindo acesso mais próximo a serviços essenciais e melhor circulação em todos os bairros”.

No campo da saúde, a construção da UBS Mangabeiras e do CAPS AD reforça a rede de atenção primária com atendimentos localizados e adaptados às necessidades de famílias que hoje percorrem longas distâncias. Já a construção da sede própria do SAMU e a reforma do antigo Fórum (que abrigará a Polícia Civil) — previstas para conclusão ainda em 2025 — oferecem à população estruturas modernas e seguras para serviços de urgência, emergência e segurança pública.

A mobilidade rural também recebe atenção especial. A pavimentação de 1,1 km na subida da Iara e a construção da nova ponte resolvem problemas crônicos de tráfego em dias de chuva, garantindo escoamento de produção e tranquilidade para moradores. Na cidade, a revitalização da Praça da Banheira, com quadras de areia, iluminação em LED e novos banheiros será entregue nos próximos 60 dias, devolvendo ao bairro Santa Rita um espaço de convivência já reconhecido como ponto de encontro de gerações.

Além desses projetos já em execução, a Secretaria de Obras aguarda a licitação para recuperação da erosão na avenida Romeu Castro Alves e finaliza projetos de reforma de prédios da rede de saúde – UPA, Unicentro. Também está preparando a licitação para a construção da UBS Pão de Açúcar, do Centro Dia do Idoso e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), além da licitação para a construção do prédio para abrigar a coleta de sangue.

Para a manutenção das vias, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, já investiu R$ 2,6 milhões em recursos próprios apenas em operações de tapa-buracos no primeiro semestre, assegurando ruas mais seguras e transitáveis.

Segundo o secretário de Obras, Pedrinho da Mata, o cumprimento rigoroso das contrapartidas municipais e a captação de emendas federais e estaduais têm permitido a execução de obras carimbadas para cada finalidade. “Essa rigorosa gestão financeira e técnica reforça o compromisso da Prefeitura com a transparência e a entrega de resultados que impactam positivamente o dia a dia de toda a comunidade araxense”, reforça.