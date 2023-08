Comitiva de Araxá realiza visita técnica à construção do Hospital do Câncer

O prefeito Robson Magela realizou uma visita técnica às obras da construção do Hospital do Câncer Dr. José Figueiredo em Patrocínio. O objetivo foi observar as práticas construtivas e alinhar a possibilidade de parcerias futuras. A comitiva araxaense contou também com a presença da secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, o secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, e representantes da Associação de Amparo às Pessoas com Cancer de Araxá (Ampara).

A sede própria do Hospital do Câncer de Patrocínio vai contar com médicos oncologistas de três diferentes especialidades, setores de enfermagem, farmácia, psicologia e nutrição. Além disso, o hospital vai proporcionar aos pacientes um diagnóstico rápido, tratamento oncológico humanizado gratuito, evitando assim o deslocamento dos mesmos para outros municípios distantes.

De acordo com a secretária, Cristiane Gonçalves, a visita técnica permite o conhecimento da cartela de atendimentos que a instituição vai oferecer e análise de parcerias futuras.

“A referência em serviços de oncologia para a nossa cidade é Uberaba, mas a cidade não comporta mais todo o fluxo e pacientes que são encaminhados tanto de Araxá quando da micro e da macrorregião. Por isso, o município está preocupado com a questão e estamos buscando outras possibilidades de acesso aos tratamentos oncológicos e o Hospital do Câncer de Patrocínio é sim uma alternativa”, afirma.

A coordenadora da Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), Juliana Machado Silva, afirma que a visita da Gestão Municipal é fundamental para que seja estudada a possibilidade da parceria com o Hospital do Câncer.

“A gente vem acompanhando a construção da sede própria do hospital desde o início e temos a expectativa de trazer pacientes de Araxá para Patrocínio para que o tratamento seja mais próximo ao município e traga mais conforto para os pacientes”, explica.

O prefeito Robson Magela afirma que a possibilidade de novas parcerias na área de oncologia contribuirá muito com a oferta de serviços de saúde cada vez mais especializados. “Realizamos essa visita técnica para iniciar uma projeção de futuras parcerias. A prioridade do Município sempre foi melhorar o acesso à saúde de qualidade,a qualidade de vida, o bem-estar e a dignidade de toda a população araxaense. Conhecemos a cartela de atendimentos da instituição e toda a estrutura do hospital e vamos analisar as possibilidades de parcerias para facilitar o tratamento dos pacientes que lutam contra o câncer em Araxá”, destaca o prefeito.