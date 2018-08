Confraternização do Queijo Artesanal

Foto: Angelo Maneira Filho

A ONG SerTãoBras em parceria com a Queijaria Senzala e a AQMARA (Associação dos Produtores do Queijo Araxá) realizou no último sábado (18) em Araxá, um Curso de Cura de Queijos ministrado pela Diretora da SerTãoBras e mestre queijeira a Sra. Débora de Cavalho Pereira. O evento foi realizado no Clube Araxá e contou com a presença de produtores de queijo artesanal, associações e autoridades.

Após o curso aconteceu uma confraternização e degustação de queijos, vinho e cachaça. Durante a degustação foram apresentados os resultados dos estudos sobre o pingo do Queijo Araxá feitos pelo professor zootecnista Cleube Andrade Boari da UFVJM.

Foi apresentado também aos convidados o Projeto Senzala, da Queijaria Senzala, que pretende fomentar e ajudar a produção dos pequenos produtores da Microrregião Araxá.