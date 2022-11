Corpo de Bombeiros realiza treinamento de simulação de incêndio na UPA 24h de Araxá

Com o propósito de cumprir o Plano de Prevenção de Incêndios em Hospitais, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizou, na sexta-feira (25), um simulado de segurança na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) em Araxá. A simulação faz parte da Operação “Rota de Emergência”, ação que vem sendo realizada nos hospitais públicos de todo Estado como forma de prevenção de acidentes.

De acordo com o tenente Luiz Ricardo de Oliveira, coordenador da operação, o objetivo foi treinar profissionais da Guarda Patrimonial e da UPA 24h para situações de incêndio e pânico, disseminar a cultura de prevenção e autoproteção e testar o Plano de Prevenção.

“Com essa simulação tivemos a oportunidade de capacitar os profissionais, para que, de forma integrada com o Corpo de Bombeiros, consigam atuar na evacuação segura da unidade. Foi ensinado como proceder em casos de incêndio, verificando as rotas de emergência, se os meios preventivos estão funcionando. Além disso, avaliamos também o tempo de resposta da ação”, explica.

O guarda Delvany Pereira da Silva avalia positivamente o treinamento. “Eu acho uma atitude importante esse treinamento juntamente com o Corpo de Bombeiros. Nós que trabalhamos com a segurança do local muitas vezes não temos em momentos críticos a instrução necessária. Agora, com esse treinamento a gente já sabe como agir corretamente nos momentos críticos, evacuando as pessoas e mantendo sempre a calma até que a situação seja resolvida. Isso traz mais segurança para que a gente esteja sempre preparado para enfrentar uma situação dessa magnitude”, reforça.