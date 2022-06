Designer araxaense vence concurso de criação da marca do Distrito Serra da Canastra

Fauna e flora do cerrado, sol, estradas, cachoeiras, casas do arraial e o tradicional queijo canastra. Estes os ícones da composição do novo logotipo do Distrito da Serra da Canastra, São João Batista, decidida através de um concurso realizado por um grupo de empresários. O ganhador foi o araxaense Wellington Andrigues, conhecido como Chokolate, um dos proprietários da agência Criá – Centro Criativo. O objetivo de criar um logotipo é trazer uma identidade visual para utilização em placas de sinalização, lembranças da Serra da Canastra e materiais de divulgação de São João Batista como destino turístico.

De acordo com o Wellington, a criação do logotipo veio de inspirações que ele mesmo vivenciou no parque. “Além de curtir a região da Canastra através de passeios e aventuras de moto, me sinto muito em casa quando estou no Arraial São João Batista, um pedacinho da Serra da Canastra. Durante a criação do projeto, desde pesquisa e concepção, tentei transmitir a essência através do design: povo acolhedor do arraial, fauna, flora, gastronomia e as belezas naturais do cerrado”, disse. “Poder contribuir através do design para o Distrito da Serra da Canastra é uma oportunidade de apoiar o desenvolvimento do ecoturismo e sustentabilidade do local”, afirmou Wellington.

Dentre os jurados, o proprietário da Queijaria Caputo, Ângelo Maneira, explicou a necessidade de criar a identidade visual para o Arraial de São João Batista. “Essa marca precisava nascer de alguém que já conhecia e visitava São João para colocar as impressões e sentimentos que o lugar transmite. A escolha se deu porque achamos que esta marca resumiu o que temos de melhor: natureza exuberante, patrimônio histórico e culinária típica, neste caso, representada pelo queijo canastra”, explicou.

Com 25 anos de experiência, Wellington começou como office-boy e assistente de cinegrafista, passou por diversas agencias em Araxá, formou-se na Universidade de Franca (SP) e atuou no mercado de São Paulo. Fundou a Criá-Centro criativo em 2016 onde trabalha com gestão de marcas, marketing digital e produção de vídeo junto com os sócios Fabrício Verçoza e Júlio Verçoza.

“Tive a oportunidade, através da minha profissão, de apoiar e contribuir desde criação design para projetos sociais locais, conhecer amigos e fazer parcerias incríveis, apoiar pequenos empreendedores a desenvolverem projetos de identidade visual para empresas em Londres, África, reformular marcas de empresas familiares que juntas somam mais de 1 século e meio de existência (Rolimax, Hospital Dom Bosco e Autoscola São Cristóvão) e, projetos para a multinacional brasileira a CBMM”, afirmou Wellington. “Tenho muita convicção que o Design tem o poder de criar conexões emocionais e estratégias, com propósito de transformar o mundo e culturas, impactar e contribuir para a sociedade e engajar pessoas”, finalizou.

A realização do Concurso contou com as empresas parcerias do Distrito Serra da Canastra: Queijaria Caputo, Roots Canastra, Vila Canastra, Chalés Cipó de São João, Canastra Ecoturismo, Pousada Casa do Chef e Casa Canastra.

Conheça o projeto de identidade visual:

https://bit.ly/IdentidadeVisualDistritodaCanastra

Siga o Distrito Serra da Canastra:

https://www.instagram.com/saojoaodacanastra/

https://www.instagram.com/distritoserradacanastra/

Conheça outros trabalhos do designer:

Wellington Andrigues (Chokolate)

https://www.instagram.com/chokolatedesign/

[email protected]