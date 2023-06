Dia D da Campanha do Agasalho acontece neste sábado, no Prefeitura no Bairro

O Dia D da Campanha do Agasalho ‘Doar é Aquecer’ acontece neste sábado (24), no Prefeitura no Bairro. O evento será no Centro Esportivo e Educacional Pedro Bispo (antigo CSU), no bairro São Domingos, das 8h às 12h. O objetivo é incentivar as pessoas a doarem as peças usadas, que estão em bom estado, para serem distribuídas às pessoas que estão em vulnerabilidade no município.

Ao realizar a doação, é importante certificar-se que as peças estão em boas condições. Sapatos sem par, roupas sujas, furadas, manchadas ou com rasgos, por exemplo, são descartados no processo de triagem. A campanha recebe doações de roupas masculinas e femininas, roupas infantis, cobertores e roupas de cama, meias, gorros, sapatos e toalhas.

O secretário de Ação Social, Wagner Cruz, afirma que essa ação mobiliza o sentimento de toda sociedade para que cada um faça sua parte. “Estamos imensamente felizes com o resultado das doações até então. A Campanha do Agasalho é um exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro e de, neste ato, doar do jeito que gostaria de receber. Esse é um momento de solidariedade”, reforça.

Além do evento Prefeitura no Bairro, as doações poderão ser realizadas até o próximo domingo, dia 25 de junho nos seguintes pontos de coleta:

• Sede da Prefeitura de Araxá no Centro Administrativo: Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275;

• Sede antiga da Prefeitura de Araxá: R. Presidente Olegário Maciel, nº 306, Centro;

• Secretaria Municipal de Ação Social: Av. Getúlio Vargas, nº 205, Centro;

• Igreja da Sagrada Família: R. Argeu Alves da Costa, nº 10, Vila Silvéria;

• Obras Assistenciais Caminheiros do Bem: R. Capitão Izidro, nº 120, Centro;

• Igreja Eterna: R. Divino Alves Ferreira, nº 560, bairro Padre Alaor;

• Base Móvel da Polícia Militar: Av. Antônio Carlos (em frente ao Banco do Brasil);

• Câmara Municipal: Av. João Paulo II, nº 1,200, bairro Guilhermina Vieira Chaer.