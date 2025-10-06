Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa reúne centenas de pessoas no pátio da Câmara Municipal de Araxá

A Câmara Municipal de Araxá realizou, na manhã deste sábado (4), o Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa, em comemoração aos 194 anos do Legislativo. A data foi instituída por meio de Projeto de Resolução de autoria do vereador Raphael Rios e reuniu centenas de pessoas no pátio da Câmara, que se transformou em um grande ponto de encontro da comunidade.

O evento teve como objetivo aproximar a população do Legislativo e oferecer uma manhã de atividades culturais, sociais, artísticas e de utilidade pública, todas gratuitas. Além dos vereadores, diversos parceiros participaram da ação, disponibilizando mais de 40 serviços gratuitos à população.

Alguns dos serviços oferecidos foram: oficinas para crianças, corte de cabelo, vacinação, atendimento nutricional, massagem, orientações de saúde, oferta de empregos pelo SINE, confecção de currículos, dicas para entrevistas de emprego, feirinha de adoção de cães, castra móvel, vacinação antirrábica, doação de mudas, exposição de meliponicultora (abelhas sem ferrão), assessoria jurídica, entre outros serviços práticos voltados para facilitar o dia a dia do cidadão.

Durante toda a manhã, o público pôde aproveitar os serviços, o lazer e as apresentações culturais, além da distribuição gratuita de cachorro-quente, refrigerante, pipoca e algodão-doce, em um clima de celebração e cidadania. O evento reforçou o compromisso da Câmara Municipal com a responsabilidade social e o bem-estar da população de Araxá.