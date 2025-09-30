Doe afeto, tempo e cuidado: Programa de Apadrinhamento da FCAA busca novos voluntários em Araxá

Com um gesto simples, é possível oferecer afeto, tempo e apoio a quem mais precisa. O Programa de Apadrinhamento da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) abre espaço para a comunidade se tornar parte da transformação na vida de crianças e adolescentes.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar referências positivas de vida familiar, social e de cidadania para aqueles que vivem em instituições de acolhimento. Qualquer pessoa pode participar, escolhendo uma das três modalidades de apadrinhamento oferecidas pela FCAA:

• Padrinho Afetivo: é aquele que doa tempo e carinho, visitando regularmente a criança ou adolescente e proporcionando momentos de convivência familiar fora da instituição, tornando-se uma referência importante na vida do acolhido.

• Padrinho Provedor: é o apoio material ou financeiro, que pode ser destinado a atividades no contraturno escolar, como reforço, cursos profissionalizantes, práticas esportivas ou até mesmo uma contribuição mensal para suprir necessidades específicas de cada jovem.

• Padrinho Prestador de Serviço: pessoa ou empresa que oferece sua especialidade profissional em benefício dos acolhidos, como atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos ou outros serviços de responsabilidade social.

Segundo a presidente da Fundação, Taciana Almeida, o projeto representa muito mais do que ajuda material.

“O apadrinhamento é um ato de amor que gera impacto real na vida de crianças e adolescentes. Cada pessoa que decide participar se torna parte de uma rede de cuidado, oferecendo apoio, afeto e oportunidades que fazem toda a diferença para o futuro desses jovens. É um convite para toda a sociedade se engajar e transformar vidas”, explica.

Podem se inscrever como padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos. O processo é simples: basta cadastrar-se junto à Equipe de Apadrinhamento na sede da FCAA, preencher uma ficha, passar por entrevista e apresentar os documentos pessoais.

Os interessados devem enviar e-mail para [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (34) 98431-9379.