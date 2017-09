Eleição da Arap terá chapa única

O prazo para inscrições encerou-se no último dia 21 de setembro com o registro da chapa que tem o produtor rural Luis Henrique Rios como candidato a presidência.

As eleições da Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba (Arap) para a Gestão 2018-2020 terá chapa única. O prazo para inscrições encerou-se no último dia 21 de setembro com o registro da chapa que tem o produtor rural Luis Henrique Rios como candidato a presidência. Luizinho ocupa o cargo de vice-presidente na atual diretoria e teve um trabalho de destaque nos últimos anos juntamente com os demais membros da diretoria.

Além do candidato a presidência, a chapa tem na diretoria executiva Emilio Carlos Pereira Valle (vice-presidente); Wellington Borges de Paiva (1º Secretario); Antônio Pedro de Ávila (2º Secretario); José Eduardo de Ávila (1º Tesoureiro); Fabiano Cesar de Ávila (2º Tesoureiro). Já o Conselho Fiscal será composto pelos produtores Antonio de Lourdes da Silva, Christian Pablo de Lima Borges e Osmar Gonçalves Santos como membros efetivos e como suplentes Hugo Deleon Goulart, Dario Pereira de Carvalho e Carlos Manoel Rodrigues Lemos.

A eleição da Arap acontece no próximo dia 31 de outubro, no Parque de Exposições Agenor Lemos, às 18h30. A posse dos eleitos acontecerá no mesmo dia. De acordo com o presidente da comissão eleitoral, Francisco Amando Afonso de Melo, o fato de ter sido registrado apenas uma chapa mostra que o trabalho da atual diretoria foi reconhecido. “A chapa teve a renovação de um terço dos seus membros, cumprindo assim o que determina o estatuto. Neste caso, a eleição vai acontecer por aclamação”, afirma ao presidente da comissão eleitoral.