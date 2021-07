Eleições para o Conselho Municipal de Política Cultural começam na próxima terça

O Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) está com eleições abertas, a partir da próxima terça-feira (3), para a composição do biênio 2021 / 2022. Como forma de prevenção à propagação do coronavírus, a votação será feita de forma online e acontece até o dia 9 de agosto. Para participar, basta entrar no site da Fundação Cultural Calmon Barreto (www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br), se cadastrar na aba Conselho de Cultura e realizar a votação.

A eleição selecionará cargos de titular e suplentes em: Artes Cênicas, Música, Artes Visuais, Literatura, Povos Tradicionais de Matriz Africana, Indígena, Artesãos ou Produção Cultural. O Conselho Municipal de Política Cultural de Araxá é constituído por 18 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo nove representantes do Poder Público e nove membros representando a Sociedade Civil.

Entre as principais funções do conselho estão a fiscalização, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Cultura, além do exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes da cultura nacional e o apoio, incentivo e valorização das manifestações culturais.

Relação dos candidatos



Segmento Artes Cênicas (Dança, Teatro E Circo)



• José Francisco Júnior

• Julia Barbara da Sil Geraldo

• Instituto das Artes e Movimento

• Caio Ranieri Borges Mariconi

Segmento da Música



• Waniaceli Francisca dos Santos Dias

• Wilker Santiago Alves

• Flávio Prado Vasconcelos

Segmento de Artes Visuais



• Antonio Carlos Lima

• Linsley Fernandes da Silva

Segmento de Literatura, Livro e Leitura



• Ana Carolina de Oliveira

Segmento de Povos Tradicionais de Matriz Africana

• Lincon Cristian dos Santos Garcia

Segmento Indígena



• Instituto Andaia Arachás de Intercâmbio Cultural Indígena de Araxá

• Germano Cunha Graciano

Segmento de Artesão



• Celeste Monteiro

• Maria Aparecida dos Santos

Segmento de Produção Cultural



• Sidney Manoel

• Kelly Mendes da Silva

• Cristiano Colombo Barreto Rocha

• Joao Batista dos Santos