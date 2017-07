Escola Municipal Azis J. Chaer completa 30 anos

Inaugurada pelo prefeito Aracely de Paula em 1987, a Escola Municipal Azis J. Chaer comemorou 30 anos de atividades nesta quarta-feira, 29. A construção da instituição, localizada no bairro Orozino Teixeira, é considerada um marco na rede municipal de educação. A unidade de ensino foi umas das primeiras inauguradas em bairros da cidade. O evento comemorativo contou com a participação de funcionários, alunos, comunidade e agentes políticos. A festa aconteceu no ginásio da instituição e contou com apresentação musical do grupo Minas em Canto, formado por professores da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo.

O prefeito lembra que a construção da escola impulsionou o desenvolvimento da educação no município. “Nós fizemos a Azis J. Chaer em um bairro que todo mundo dizia que era muito distante da cidade, se esquecendo que o Orozino Teixeira também fazia parte da cidade. Na verdade, essa escola foi pioneira na época, porque representou a nossa entrada nos bairros, representou o início das unidades de ensino em todas as regiões da cidade. Quando ela completa 30 anos, ficamos muito satisfeitos em saber que estamos há anos trabalhando para o desenvolvimento da educação em nossa cidade. Enquanto o Azis J. Chaer completa três décadas da sua inauguração, temos diversas outras unidades nascendo em outros bairros. ”

Aracely ressalta que o investimento realizado na rede municipal de ensino coloca Araxá como referência no setor da educação. “O ensino ofertado no município hoje é referencial e tem sido um exemplo para outras cidades. O resultado que temos é uma demonstração que a população entende, assim como nós, que educar nossas crianças é acreditar no nosso futuro. Outras escolas estão sendo construídas na cidade para atender todas as faixas etárias e só não frequentará os bancos escolares de Araxá aquela criança ou adolescente que não tiver o amparo ou o incentivo da família”, garante o prefeito.

A escola foi batizada pelo então vereador Jairo do Espírito Santo, que esteve presente juntamente com o empresário Ricardo Chaer, filho do homenageado. Sob a direção de Anete Di Mambro desde 2016, a instituição oferece aos 468 alunos aulas do 1º ao 9º ano. A escola atende famílias dos bairros Pão de Açúcar 1, 2, 3; Vila Maior e Orozino Teixeira. “É uma escola que fica em uma região de nível social muito carente, mas temos boas parcerias. Nossos alunos têm alimentação boa; dispõe de um espaço bom para as aulas, ginásio grande, professores muito bons e competentes com o que fazem; aulas de xadrez, informática e escolinha de futebol”, acrescenta a diretora.

A secretária municipal de Educação, Gessy Glória Lemos, destaca o trabalho da atual direção, dos pais e alunos na superação de problemas sociais. “A Azis J. Chaer foi uma das primeiras escolas municipais criadas para atender gratuitamente quem está longe do Centro. Uma unidade de ensino que foi construída em uma região carente e teve vários problemas no início a sua existência, mas se tornou uma escola que realça o bairro onde está. Com a Anete di Mambro na direção, a unidade vem oferecendo vários projetos e notamos uma melhoria em relação ao aproveitamento dos alunos. Ficamos felizes em ver a melhora na qualidade do nosso ensino, principalmente, nas unidades localizadas nos bairros da cidade”, afirma a secretária.