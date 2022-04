Estátua do Cristo é revitalizada

A estátua do Cristo, situada em um dos principais pontos turísticos de Araxá, passou por revitalização pela Prefeitura de Araxá. A obra foi realizada por uma empresa licitada, que fez a restauração e pintura geral da estátua e base. O valor investido foi de R$ 15.950 e a intervenção foi supervisionada pelas secretarias de Obras Públicas e Mobilidade Urbana e de Serviços Urbanos.

A imagem do Cristo de Araxá foi instalada no alto do bairro Santa Rita em 1965 e recebeu um parque em agosto de 1983. Em 2017, o Parque do Cristo foi revitalizado e ampliado.

Recentemente, a Prefeitura de Araxá inaugurou um o Parque Ecológico anexo ao Parque do Cristo, com pista de caminhada, quiosque, espelho d’água e parquinho infantil.

“A estátua restaurada dá mais vida à imagem do Cristo e fica de acordo com todo o espaço do parque que foi revitalizado. É um dos principais símbolos e pontos turísticos da cidade. Esse trabalho de preservação do patrimônio público, principalmente se tratando de um local voltado para o lazer e o lado histórico que o Parque do Cristo proporciona”, destaca o secretário municipal de Serviços Urbano, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká).