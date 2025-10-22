Expoqueijo Brasil é incluída no Calendário Oficial de Eventos de Araxá

A Expoqueijo Brasil – Concurso Internacional do Queijo Artesanal – agora faz parte do Calendário Oficial de Eventos de Araxá. A inclusão foi proposta pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, e aprovada por unanimidade durante a Reunião Ordinária desta terça-feira (21). A iniciativa reforça o protagonismo de Araxá no cenário nacional e internacional da produção artesanal de queijos.

Raphael destaca que a medida fortalece uma das cadeias produtivas mais importantes do estado, que envolve diretamente produtores rurais, comerciantes, cooperativas e instituições ligadas ao agronegócio. “A Expoqueijo Brasil é um evento que movimenta a economia local, impulsiona o turismo e projeta Araxá como referência mundial.”

Organizadora da Expoqueijo Brasil, Maricell Hussein celebrou a aprovação da lei e destacou o simbolismo da decisão. “O queijo é reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade pelo seu modo de fazer, e ver a Câmara aprovar por unanimidade um projeto proposto por você, Raphael, me traz uma grande felicidade. Essa é uma vitória de todos os que vivem e acreditam no queijo artesanal.”

A cada edição, o evento atrai comitivas de diversos estados e países, promovendo o intercâmbio técnico, cultural e comercial. Segundo Maricell, realmente havia o risco de o evento ser realizado em outro município, mas agora a edição de 2026 está garantida e todos vão trabalhar para fazer a maior Expoqueijo de todas.

A 6ª edição da Expoqueijo Brasil, confirmada para 2026, promete ser um marco para o setor e para a cidade, celebrando o sabor, o talento e a força de quem faz do queijo uma verdadeira expressão do Brasil.