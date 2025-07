Ponte do Tamanduá é revitalizada em parceria entre as prefeituras de Araxá e Ibiá

A ponte do Tamanduá, localizada na região da Volta da Fran, na divisa entre os municípios de Araxá e Ibiá, foi revitalizada por meio de uma parceria entre as duas prefeituras. A estrutura, que tem 18 metros de comprimento, é fundamental para o escoamento da produção agropecuária da região e o acesso entre as comunidades rurais da região.

De acordo com o secretário de Agricultura e Pecuária de Araxá, Osmar Gonçalves dos Santos, a ponte tem estrutura mista, com partes metálicas e de madeira. “Refizemos as fundações e as bases de concreto. Também aplicamos um novo forro com chapas metálicas de um metro de largura nos trechos por onde passam os pneus, garantindo mais durabilidade e segurança, principalmente para quem passa a cavalo ou de bicicleta”, explica.

A estrada que passa sobre a ponte dá acesso a diversas comunidades do município de Ibiá, como Santa Cruz, Pica-Pau e Morro Alto, e é uma importante ligação rural até a área urbana do município vizinho. Pelo lado de Araxá, ela está localizada com entrada pela BR-262, após a base da Polícia Rodoviária Federal.

A produção agrícola e pecuária da região é diversa, incluindo leite, carne, café, trigo, soja, milho e sorgo. “É uma região muito rica e produtiva. Por isso, essa ponte tem um papel essencial no transporte da produção e na conexão entre os municípios”, complementa Osmar.