Famílias de baixa renda devem se cadastrar e/ou atualizar cadastro no programa Tarifa Social

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em parceria com a Prefeitura de Araxá, convoca a população de baixa renda para se cadastrar no programa Tarifa Social. A iniciativa oferece descontos nas contas de água e esgoto, facilitando o acesso a esses serviços básicos e aliviando o impacto financeiro no orçamento dessas famílias.

Com o intuito de promover a adesão ao programa, a Copasa disponibilizou uma agência móvel. Um veículo van, equipado com um profissional da agência, estará presente em locais estratégicos como a Secretaria de Ação Social e os Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Essa iniciativa permite que as famílias realizem a atualização cadastral no local, sem a necessidade de se deslocarem até uma agência da Copasa.

Para receber o benefício as famílias devem atender aos seguintes critérios, ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, estar cadastrada no CadÚnico e manter os dados atualizados.

Documentação necessária, CPF, RG, comprovante de residência e a folha resumo do Cadastro único.

Cronograma das ações:

– 04/06 (terça-feira) – 8h às 12h e 13h às 16h – Secretaria Ação Social situada na Avenida Getúlio Vargas, 205, Centro;

– 05/06 (quarta-feira) – 8h às 12h e 13h às 16h – CRAS Abolição, situado na Rua Marcolino Coelho Borges, 390, Abolição;

– 06/06 (quinta-feira) – 8h às 12h e 13h às 16h – CRAS Francisco Duarte, situado na Rua Antenor Silva Soares, 300, Francisco Duarte;

– 10/06 a 14/06 – 8h às 12h e 13h às 16h – Secretaria de Ação Social situada na Avenida Getúlio Vargas, 205, Centro.