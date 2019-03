Fatura online do IPTU 2019

A Prefeitura de Araxá está disponibilizando a fatura online do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), através do site www.araxa.mg.gov.br.

Os carnês serão distribuídos nos próximos dias e a entrega será feita diretamente no endereço de cada contribuinte. O prazo para pagamento da primeira parcela ou cota única, com desconto de 5%, vence no dia 29 de março e o contribuinte que preferir em até 10 vezes, desde que o valor mínimo de cada parcela seja de R$ 51,85. O acréscimo do imposto este ano é de 3,87% em relação ao valor do ano passado.

A Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, informa que para o contribuinte ter acesso a fatura online basta entrar no site da Prefeitura, abrir a aba Serviços OnLine – Guias de IPTU e digitar o endereço do imóvel.

Os aposentados ficam isentos de pagar o imposto, caso se enquadre nos seguintes requisitos: não possuir mais de um imóvel no município; residir na construção isenta de IPTU; ter rendimento mensal familiar que não ultrapasse dois salários mínimos e a residência deve ter menos de 200 metros quadrados, de acordo com o Código Tributário do Município. O aposentado tem que requerer a isenção do pagamento do imposto junto ao balcão de atendimento da Prefeitura na rua Presidente Olegário Maciel.