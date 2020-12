FestNatal: Mariana Rios comanda a festa no aniversário de Araxá

No dia 19 de dezembro Araxá completa 155 anos de emancipação política. O FestNatal Araxá, festival que leva a cidade em seu nome e tem orgulho de ser genuinamente araxaense, quer comemorar com a população essa data tão importante, por isso, programou um grande espetáculo online.

A abertura da transmissão está prevista para 19h. Na sequência sobe ao palco a banda Vinith. Mariana Rios & Banda encerram a noite.

Araxaense, com muito orgulho, Mariana diz estar entusiasmada com a possibilidade de se apresentar em sua cidade natal em uma data tão significativa. “Estou feliz demais porque vou voltar para Araxá para cantar. Quero convidar vocês para o FestNatal. A gente vai fazer uma farra bem boa, vamos dançar muito, vamos aproveitar. Espero vocês!”, disse.

Para a presidente da Fundação Cultural Acia, Elisa Baião Macedo, as apresentações deste sábado (19) e as outras, de forma geral, são um presente para a população da cidade. “Quero desejar a Araxá meus parabéns! Cento e cinquenta e cinco anos de uma história rica, de um povo trabalhador e de orgulho. Quero para todas as famílias da cidade o presente que todos os anos peço à Deus para a minha: amor e união!”, desejou Elisa.

#TBT no FestNatal

A quinta-feira foi de TBT no FestNatal Araxá. A apresentação de Moura Blues trouxe as canções de todos os tempos. Grandes sucessos que surpreenderam o público. “A equipe de músicos é uma seleção! Tá lindo”, escreveu Lucas Rocha, no chat ao vivo do YouTube.

Cada uma das quentes válvulas do Hammond de Daniel Latorre, das frases mágicas da guitarra de Filipe Galadri e das empolgantes pulsações da bateria de Wagner Vasconcelos trouxeram emoção a quem acompanhou o espetáculo de Hammond Grooves. O trio soma ao seu jazz autoral, influências brasileiras e de estilos como o Blues e o Rock. “Foi um prazer estar aqui com vocês”, disse Daniel Latorre ao fim da apresentação.

Programação:

Dia 18 (sexta)

19h00 – Abertura da live transmissão Youtube

19h30 – 5º Sol

21h30 – Os Arachás & Samba Quente – Pais e Filhos

Dia 19 (sábado)

11h00 – Charanga Pop – Coreto Barreiro

19h00 – Abertura da live transmissão Youtube

19h30 – Banda Vinith

21h30 – Mariana Rios & banda

Como participar

As transmissões das lives são realizadas pelo canal do evento no YouTube. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo no smartphone, tablet ou na TV e, na busca, digitar “FestNatal Araxá”. A organização orienta que a população também se inscreva no canal e ative as notificações (clicando no sininho que fica ao lado do nome). Assim, todos os dias quando a programação for iniciada o usuário receberá um aviso do próprio aplicativo.