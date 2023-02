Fundação Cultural Calmon Barreto promove o Carnaval Cultural neste sábado

Uma programação para todas as idades. Neste sábado (18), a partir das 10h, o Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá recebe o Carnaval Cultural. As atrações contam muita música, marchinhas, batucadas e a presença do boneco de Olinda, que promete uma interação especial com a criançada.

O Bloco do Zé é responsável pela animação do evento até às 13h. De acordo com a coordenadora do museu, Tatiana Ávila, a atração oportuniza aos presentes um momento leve e descontraído.

“Todo o jardim está enfeitado com uma ambientação especial para receber o Carnaval Cultural, que é gratuito, e busca uma integração entre todos os públicos. Além disso, contamos com monitores à disposição para quem quiser aproveitar e conhecer o acervo do museu”, ressalta.

O Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá está localizado na avenida Vereador João Sena, n° 98, no Centro.