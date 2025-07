Mais de 300 alunos da rede municipal participam da formatura do PROERD

Mais de 300 alunos da rede municipal de ensino participaram, nesta terça-feira (1º), da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), desenvolvido pela Polícia Militar. A solenidade foi realizada no Teatro CBMM, no Centro Cultural Uniaraxá, e contou com a presença de autoridades, educadores e familiares dos formandos.

Representando a Administração Municipal, compuseram a mesa de honra a secretária de Educação, Zulma Moreira, e a secretária de Segurança Pública, Naiara Pacheco.

Voltado para crianças de 9 a 12 anos, o PROERD tem como principal objetivo fortalecer a personalidade dos estudantes, ajudando-os a tomar decisões seguras e saudáveis, longe das drogas e da violência. Nesta edição, participaram alunos das escolas municipais Dr. Eduardo Montandon, Manoela Lemos, Professora Auxiliadora Paiva, Professor Nelson Gomes e Romália Porfírio de Azevedo Leite.

A cerimônia marcou o encerramento das atividades do primeiro semestre e o envolvimento dos alunos, das famílias e da comunidade escolar. Durante o evento, os estudantes destaques foram homenageados com medalhas, e os três primeiros colocados no Concurso de Redação receberam troféus e bicicletas como premiação.

Para a secretária de Educação, Zulma Moreira, a parceria entre a escola e a Polícia Militar tem um papel essencial na formação cidadã dos jovens.

“Educar vai muito além de ensinar conteúdos. É também orientar sobre escolhas, atitudes e valores. Iniciativas como o PROERD são fundamentais porque trabalham a consciência das crianças desde cedo, unindo educação e prevenção de forma concreta e eficaz,” destaca a secretária.

O PROERD é uma ação conjunta entre a Polícia Militar, escolas e famílias, com foco na prevenção ao uso de drogas e à violência. As atividades são realizadas em sala de aula, por policiais treinados, e visam preparar os alunos para lidar com situações de risco de forma crítica e responsável.

A secretária de Segurança Pública, Naiara Pacheco, também falou sobre a importância da atuação preventiva com o público infantil.

“A segurança começa com a educação. Quando unimos forças entre escolas, famílias e instituições como a Polícia Militar, estamos plantando sementes de transformação. O PROERD é um exemplo claro de que investir na prevenção é o melhor caminho para reduzir a violência,” ressalta.