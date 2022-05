Mais de 40 vias já receberam manutenção de sinalização de solo pela Prefeitura de Araxá

A Secretaria Municipal de Segurança Pública está reforçando a pintura de faixas de pedestres e demais sinalizações de solo em diversos pontos da cidade. O trabalho começou pelas principais ruas e avenidas da região central e está sendo estendido para os bairros.

Foram montadas três frentes de trabalho e já foram executados 15 mil metros quadrados de sinalização horizontal, atendendo mais de 40 vias.

A manutenção da sinalização das vias foi feita com serviços de pintura de faixa de pedestres, eixo contínuo, marcas de canalização, legenda “PARE” e redutor de velocidade, entre outros. O serviço é feito pela empresa vencedora da licitação e pela equipe de sinalização da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

De acordo com o secretário Daniel Rosa, o trabalho tem como objetivo dar mais visibilidade aos motoristas e mais segurança aos pedestres. “A sinalização tem um papel significativo na orientação dos motoristas, pedestres, ciclistas e demais usuários no uso das vias urbanas, sendo indispensável para o ordenamento do tráfego e redução de acidentes. A conservação e manutenção dela será um trabalho constante executado pela Administração Municipal”, ressalta.

Na região central foram sinalizadas as vias paralelas e perpendiculares às avenidas Senador Montandon, Imbiara, João Paulo II, Antônio Carlos, Getúlio Vargas, Dâmaso Drummond e Wilson Borges.

Também foram sinalizadas as avenidas Rosalvo dos Santos, no bairro Bom Jesus; Pedro de Paula Lemos, no bairro Domingos Zema; Francino Ferreira da Silva, no bairro Cincinato de Ávila; Cassiano de Paula Nascimento, no bairro Santo Antônio, além das ruas Terêncio Pereira e Totonho Pereira, também no bairro Santo Antônio.

Foram atendidas ainda as principais ruas em 13 bairros: Abolição, São Francisco, Ana Pinto, Tiradentes, Bom Jesus, Serra Morena, Vila Silvéria, Boa Vista, Aeroporto, Morada do Campo, Recanto do Bosque, Pão de Açúcar 1, Pão de Açúcar 3, Ana Antônia, Cincinato de Ávila, Orozino Teixeira, Novo Horizonte, Pedra Azul, São Domingos e Domingos Zema.