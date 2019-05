Mobilização no Calçadão encerra Semana Municipal de Incentivo à Adoção

A Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes 2019 foi encerrada com uma mobilização especial “Café com Informação” no Calçadão de Araxá, na manhã deste sábado (25). A cidade recebeu, entre os dias 19 e 25, diversas atividades alusivas à adoção, conquistando a cada ano grande alcance a essa causa tão importante.

O vereador Raphael Rios visitou a mobilização no Calçadão, onde cumprimentou a presidente do Grupo Aquecendo Vidas (entidade organizadora), Luciana Namias Vicente, e parceiros presentes pelo brilhante trabalho.

A abertura oficial foi realizada na segunda (21), no plenário da Câmara Municipal, e o cronograma também se destacou com encontros no Uniaraxá e Acia, Lago Norte do Barreiro e Teatro Municipal.

A Semana Municipal de Adoção foi instituída pela lei 7.214/2017, de autoria do vereador Raphael Rios.