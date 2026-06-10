Câmara aprova por unanimidade projeto da Prefeitura de Araxá que viabiliza a construção de mais 144 apartamentos populares

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, durante a reunião ordinária realizada na última terça-feira (9), o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura de Araxá que autoriza a doação da área destinada à construção do empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida – FAR (Fundo de Arrendamento Residencial). A medida representa mais um avanço na retomada da política habitacional do município e permitirá a construção de mais 144 apartamentos no bairro Pão de Açúcar.

Com a aprovação do projeto pelo Legislativo, a Prefeitura dará início ao processo de licitação para escolher a construtora que vai apresentar os projetos para aprovação final na Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades. Uma vez aprovado e publicado no Diário oficial da União, a empresa poderá iniciar as obras do empreendimento.

A modalidade FAR (faixa 1) é destinada às famílias com renda mensal bruta de até R$ 3.200,00 e oferece os maiores subsídios do Governo Federal (até R$ 55 mil), além das menores taxas de juros para financiamento. Nos casos de alta vulnerabilidade social, o beneficiário vai pagar parcelas mensais com valor reduzido ou pode ter o financiamento quitado pelo Governo Federal.

Além desse projeto, o município já conta com empresa licitada para a construção do empreendimento Minha Casa, Minha Vida – Cidades (faixa 2), que prevê a edificação de 160 apartamentos, também no bairro Pão de Açúcar. Essa modalidade é destinada às famílias com renda de até R$ 5.000,00 mil, oferecendo condições facilitadas de financiamento e subsídios para a aquisição do imóvel.

Para o empreendimento MCMV-Cidades, o cadastramento dos interessados terá início na próxima segunda-feira (15) e será realizado exclusivamente pelo aplicativo Colab, plataforma que garantirá mais transparência, organização e agilidade ao processo.

Ao todo, os dois empreendimentos irão disponibilizar 304 apartamentos para a população de Araxá, ampliando significativamente a oferta de moradias populares e fortalecendo a política habitacional do município.

SAIBA MAIS

Minha Casa, Minha Vida – FAR (faixa 1)



* 144 apartamentos;

* Destinado a famílias com renda mensal bruta de até R$ 3.200;

* Conta com os maiores subsídios do Governo Federal;

* Após a aprovação da destinação da área, a Prefeitura iniciará a licitação da empresa responsável pelas obras.

Minha Casa, Minha Vida – Cidades (faixa 2)



* 160 apartamentos;

* Voltado a famílias com renda mensal de até R$ 5 mil;

* Empresa responsável pela construção já foi licitada;

* Cadastro dos interessados começa no dia 15 de junho, pelo aplicativo Colab.