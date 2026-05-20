Audiência Pública debate demandas do transporte público em Araxá 

A Câmara Municipal realizou, nesta quarta-feira (20/05), Audiência Pública para discussão das demandas do transporte público em Araxá. A sessão foi solicitada pelo Vereador Professor Jales e também contou com a participação dos Vereadores Marciony Sucesso e Maristela Dutra.

“Esta Audiência Pública busca discutir a qualidade do transporte público coletivo urbano em Araxá. O serviço é essencial e deve observar princípios de acessibilidade universal, segurança, eficiência, além de assegurar ao usuário informação clara sobre itinerários, horários e tarifas, conforme as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana”, afirmou o vereador solicitante.

O transporte coletivo em Araxá é operado pela Vera Cruz Transporte e Turismo. No âmbito municipal, a Lei nº 7.632/21 determina que os pontos sejam seguros, padronizados e conformes à ABNT; prevê faixa livre, assento e espaço para cadeira de rodas, cobertura e vedação, de piso tátil, sinalização visual e tátil com linhas e horários, mapa e informação também em braile, e impõe manutenção e fiscalização constantes.

A Vera Cruz foi representada pelo Gerente Comercial e de Operações, Flávio Rodrigues. “A Vera Cruz reconhece que o transporte público enfrenta desafios. Nosso intuito é dar informações, esclarecer dúvidas e reforçar nosso compromisso com os envolvidos”, afirmou. De acordo com o gerente, a empresa conta com 26 linhas urbanas e 54 veículos que geram 212 empregos diretos. Por dia, são transportados 18.900 passageiros.

Entre as propostas de melhorias, no curto prazo, estão a revisão de horários, reforço nos períodos de pico e melhorias nos canais de informação e avisos aos passageiros. No médio prazo, pretende-se a renovação da frota mais antiga, expansão dos meios de pagamento e aperfeiçoamentos no aplicativo.