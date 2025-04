Mosaic anuncia nova edição do programa de estágio afirmativo

A Mosaic reafirma seu compromisso com a diversidade e inclusão ao abrir inscrições para a nova edição do programa de estágio “Novos Talentos”. Este ano, a iniciativa continua com uma estratégia afirmativa, direcionada à contratação de mulheres e pessoas autodeclaradas pretas e pardas com graduação prevista a partir de julho de 2026. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de maio através do site https://mosaic.across.jobs. São mais de 30 vagas disponíveis pelo Brasil, com início previsto para julho 2025.

“O programa de estágio da Mosaic tem como objetivo proporcionar aprendizado e o desenvolvimento de talentos, trazendo a diversidade como um dos pilares fundamentais da nossa estratégia de negócio. Voltado para mulheres e pessoas autodeclaradas pretas e pardas, o programa também pretende ampliar a diversidade na organização e contribuir com a transformação social. Queremos garantir que essas práticas estejam presentes desde o processo de seleção até a criação de um ambiente acolhedor para todas as pessoas. Estamos em busca de estudantes com espírito colaborativo, curiosidade para aprender, pensamento criativo e que acolhe e respeita a diversidade”, destaca Flávia Angelon, gerente de Talent Acquisition da Mosaic.

As vagas estão disponíveis para estudantes das cidades Cajati (SP), São Paulo (SP), Araxá (MG), Uberaba (MG), Tapira (MG), Catalão (GO), Paranaguá (PR), Rondonópolis (MT), Rosário do Catete (SE). Os cursos elegíveis incluem Administração, Análise e Desenvolvimento de Software, Biologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação Social, Jornalismo, Direito, Economia, Engenharias, Geologia, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Marketing, Mineroquímico e Mineração, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química, Relações Internacionais, Relações Públicas, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e áreas correlatas.

Os profissionais irão atuar nas áreas de Automação de testes, Comunicação, Controladoria Corporativa, Corporate Finance, Customer Service, EHS (Saúde, Segurança e Meio Ambiente), Engenharia de Manutenção, Estratégia e Transformação, Geotecnia de Barragem – Inspeção e Monitoramento, Impostos Indiretos, Jurídico: Contencioso, Manutenção, Marketing, Mina, Mistura de Fertilizantes, PCP, Planejamento B2C, Planejamento de Mina de Curto Prazo, Planejamento de manutenção, Planejamento e Controle da Produção, Produção de Ácido Fosfórico, Qualidade – Matéria Prima, Relações Governamentais e Sustentabilidade, Suprimentos, Transição energética e Fornecimento de energia, Transporte, Usina de Beneficiamento Mineral de Cloreto de Potássio, Usina de beneficiamento de rocha fosfática.

Os estagiários selecionados para o programa terão acesso a uma série de benefícios, incluindo bolsa auxílio, assistência médica com cobertura nacional e seguro de vida. Além disso, contarão com o Wellhub (antigo Gympass) – um plano digital de bem-estar e prática de atividade física. O programa também oferece suporte especializado através do Programa Apoiar, que inclui assistência psicológica, jurídica, financeira e social. Dependendo da unidade, os estagiários terão direito a vale-transporte ou transporte fretado, e vale-refeição ou refeitório no local.

Processo Seletivo

O processo de seleção será conduzido com o apoio da empresa Across, utilizando testes gamificados, entrevistas com o RH e lideranças da Mosaic. Os candidatos aprovados passarão por etapas admissionais e de integração. Aqueles que não avançarem receberão feedback sobre sua participação, como forma de desenvolvimento de carreira.

O programa Novos Talentos utiliza a metodologia de aprendizagem 70-20-10 (70% na prática, 20% interações e 10% treinamentos). Durante todo o programa de estágio, os participantes terão a oportunidade de desenvolver habilidades técnicas e comportamentais através da imersão no ambiente de trabalho, utilizando ferramentas de treinamento e desenvolvimento. Além disso, poderão ingressar em uma companhia que atua em dois setores cruciais da economia: agronegócio e mineração.