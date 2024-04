Mosaic Fertilizantes realiza simulado de segurança em Araxá

Com foco na segurança de funcionários e comunidades onde atua, a Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, fará em maio uma série de ações preventivas no entorno das suas barragens em Araxá (MG), com a participação da comunidade. O simulado será realizado no sábado, 4 de maio, às 9h, em parceria com a Defesa Civil Municipal e Corpo de Bombeiros Estadual. Moradores das comunidades Córrego do Sal, Capivara, Chacreamento Encontro das Águas, Condomínios Morada do Sol e Portal das Águas serão convidados para participar do evento.

O treinamento preventivo também tem a intenção de testar os recursos de segurança da empresa, as rotas de fuga e pontos de encontro estabelecidos na Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens da Mosaic Fertilizantes, bem como o tempo de resposta da população presente nestas áreas.

Após o acionamento das sirenes, os moradores próximos à ZAS deverão se dirigir ao Ponto de Encontro mais próximo, onde equipes da empresa aguardarão para fornecer orientações adicionais. O tempo do percurso será avaliado, e uma pesquisa sobre o simulado será realizada no local.

A concentração para início da atividade será feita no Posto de Comando do Simulado, montado na sala de treinamento do Complexo Mineroquímico de Araxá. Na ocasião, todos os presentes receberão as instruções necessárias para que o treinamento ocorra com total segurança.

Em 7 de maio, a partir das 14h30, será realizado um teste de sirene na região do Barreiro, em que serão feitos acionamentos pontuais das sirenes instaladas no local, somente com o barulho das cornetas e mensagens de voz.

O simulado de segurança e o teste de sirenes seguem o Plano de Ação de Emergência de Barragens (PAEBM) e foram previamente alinhados com a Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e demais instituições do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC).

A Mosaic Fertilizantes reforça que não há qualquer risco iminente e que todas as suas barragens se encontram em conformidade. Ambas as ações são preventivas e visam garantir a segurança da população em caso de emergência, portanto, os moradores das demais comunidades não precisam tomar qualquer providência adicional.

Complexo Mineroquímico de Araxá

O Complexo Mineroquímico de Araxá desenvolve processos de mineração e beneficiamento de minério, produzindo concentrado apatítico e ácido sulfúrico, que são utilizados para produção de fertilizantes de baixa concentração. O ácido sulfúrico, além de consumido na produção é também comercializado, assim como o ácido fluossilícico, coproduto gerado no processo produtivo. A unidade também recebe, via expedição férrea, minério fosfatado da Mina do Complexo de Mineração de Patrocínio (MG), onde o insumo é beneficiado para produção de fertilizantes.

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo.