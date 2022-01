Mosaic Fertilizantes realiza simulado de segurança em Araxá em fevereiro

Com foco na segurança de funcionários e comunidades onde atua, a Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, vai realizar uma série de simulados para situações de emergência no entorno das barragens de suas operações em Minas Gerais.

Araxá é a primeira cidade em fevereiro a receber a ação preventiva, que atende às estruturas B2, B1/B4, B5, B6 e A0. O treinamento está agendado para 8 de fevereiro, às 13h. A atividade será realizada com a Defesa Civil, em conformidade ao Plano de Ação de Emergência de Barragens (PAEBM), e previamente alinhada com a Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e demais instituições que integram o Grupo de Ações Coordenadas (GRAC).

As comunidades do Rio Capivara, Chacreamento Encontro das Águas e Condomínio Morada do Sol participarão da ação. A concentração para o simulado será feita no Posto de Comando do simulado, montado na sala gerencial da unidade. Na ocasião, todos os presentes receberão as instruções necessárias para que o treinamento ocorra com total segurança.

O objetivo do simulado é auxiliar no fortalecimento de uma cultura de resiliência e prevenção, além de testar os recursos, rotas de fuga e pontos de encontro na Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens da Mosaic Fertilizantes, bem como o tempo de resposta da população presente nesta área.

Após o acionamento das sirenes, os moradores que estão próximos à Zona de Autossalvamento e que foram instruídos previamente deverão se dirigir ao Ponto de Encontro definido, onde equipes da empresa e Defesa Civil aguardarão para fornecer orientações adicionais. O tempo do percurso será avaliado, e uma pesquisa sobre o simulado será realizada no local.

A Mosaic Fertilizantes reforça que não há qualquer risco iminente e que todas as suas barragens se encontram em conformidade. O sistema é preventivo e visa garantir a segurança da população em caso de emergência, portanto, os moradores das demais comunidades não precisam tomar qualquer providência adicional.

Em 18 de fevereiro, ação parecida acontece em Tapira.

Complexo Mineroquímico de Araxá

O Complexo Mineroquímico de Araxá desenvolve processos de mineração e beneficiamento de minério, produzindo concentrado apatítico e ácido sulfúrico, que são utilizados para produção de fertilizantes de baixa concentração. O ácido sulfúrico, além de consumido na produção é também comercializado, assim como o ácido fluossilícico, coproduto gerado no processo produtivo. A unidade também recebe, via expedição férrea, minério fosfatado da Mina do Complexo de Mineração de Patrocínio (MG), onde o insumo é beneficiado para produção de fertilizantes. Além de ser uma das unidades estratégicas para o negócio da companhia no Brasil, mantém um Centro de Educação Ambiental, que promove visitas, palestras e oficinas com a capacitação de estudantes, professores e pessoas da comunidade visando desenvolver atividades educativas e culturais para estimular a percepção sobre as questões ambientais.