Música, ciência e educação: Araxá recebe 2ª edição do Rock no Metal neste sábado (5)

Araxá sedia neste sábado, 5 de julho, a segunda edição do Rock no Metal – CBMM | Niobium, no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto, das 10h às 22h. O evento é gratuito e tem vagas limitadas. A proposta é proporcionar uma imersão no universo do rock e dos minerais, por meio de experiências culturais, educativas e científicas.

A programação conta com shows das bandas Rock 101, House Band, Slot Machine, Latitude 19 e Special Queen. O público também poderá aproveitar uma área com food trucks, bar, produtos temáticos e o espaço Rock Experience, realizado em parceria com a School of Rock de Belo Horizonte.

Durante todo o dia, haverá estações interativas que conectam música e ciência, como a Mesa de Minerais, Rockeiro por um Dia, História do Rock e Selfie Rock, além de uma oficina de customização de camisetas.

O Rock no Metal é realizado pelo MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Gerdau. Conta com o apoio da Prefeitura de Araxá, da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e da CBMM, e tem realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

A presidente da FCCB, Madalena Aguiar, destaca o apoio da administração municipal para a realização do evento. “O Rock no Metal é uma iniciativa muito relevante por promover um encontro que une música, ciência e educação de forma criativa e acessível. A Fundação Cultural Calmon Barreto e a Prefeitura de Araxá se orgulham dessa parceria, que valoriza o patrimônio natural do município e amplia o acesso da população a experiências culturais de qualidade.”

Serviço

Araxá | 05/07/2025 | Sábado

Horário: 10h às 22h

Local: Fundação Cultural Calmon Barreto (Praça Arthur Bernardes, 10 – Centro)

Ingressos: www.sympla.com.br/evento/rock-no-metal-cbmm-niobium-2-edicao/2984977

Shows

– 12h30 | Rock 101

– 15h30 | House Band

– 17h10 | Slot Machine

– 19h | Latitude 19

– 20h20 | Special Queen

Programação integrada

– 10h às 22h | Espaço Mundo Rock

– 10h30 | Rock Experience – School of Rock

– 11h e 15h | Oficina de estêncil: Faça sua camiseta de rock