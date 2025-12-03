Natal Iluminado leva magia aos bairros de Araxá e encanta moradores com novos pontos de visitação

Araxá ganhou novos atrativos com a expansão do Natal Iluminado para diferentes regiões da cidade. Além do tradicional circuito no centro, dois novos pontos ganharam destaque na edição deste ano: a Avenida Washington Barcelos, no bairro Urciano Lemos, e a Escadaria do Parque do Cristo, no Santa Rita. Ambos transformaram áreas de grande circulação em cenários natalinos de grande impacto visual.

O reflexo, segundo a Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial de Araxá (Acia), é direto no bem-estar dos moradores e no desenvolvimento econômico dos bairros. “Cumprimos o prometido e é uma alegria ver que a iluminação não ficou apenas no centro”, afirmou o prefeito Robson Magela. “A cidade inteira passou a fazer parte do circuito. A Avenida Washington Barcelos e a escadaria do Cristo receberam uma atenção especial, dando ao morador dos bairros a mesma oportunidade de vivenciar essa magia. Isso fortalece o turismo interno, a integração da cidade e valoriza o comércio de cada região”, destacou.

A Avenida Washington Barcelos se tornou um dos pontos mais fotografados do Natal Iluminado. No trecho decorado, uma árvore de 7 metros, bolas gigantes luminosas e 900 metros de iluminação linear criaram um corredor de luz que atrai moradores de todo o entorno. No Urciano Lemos, comerciantes relatam aumento no fluxo de visitantes desde o acendimento das luzes.

O presidente da Acia, Leonardo Drummond, reforçou esse impacto. “Quando a iluminação chega aos bairros, ela leva movimento, alegria e também resultado econômico. No ano passado, o comércio cresceu 20% no período. Com a descentralização, a tendência é que esse impacto seja ainda maior. A circulação triplicou no centro em 2024, e agora vemos esse efeito se estender para outras regiões”, comentou.

Já no bairro Santa Rita, a Escadaria do Parque do Cristo se transformou em um cartão-postal renovado. Totalmente iluminada e decorada com elementos natalinos, ela tem atraído famílias que buscam um ponto mais tranquilo para fotos e passeios noturnos.

Natal Iluminado

A proposta do Natal Iluminado é democratizar o acesso e espalhar o clima das festas por toda cidade — objetivo reforçado pela ampliação do circuito para 5 km de ruas, avenidas e praças decoradas, com quase 2 milhões de pontos de LED.

O projeto é executado pela ACIA e Fundação Cultural Acia, por meio de um projeto da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto aprovado pela Câmara Municipal, com investimento de R$ 2 milhões. A ação também tem o patrocínio da Algar.

Serviço

Onde ver o Natal Iluminado nos bairros

– Avenida Washington Barcelos – Bairro Urciano Lemos

• Árvore de 7 metros

• Bolas iluminadas e instagramáveis

• 900 metros de iluminação linear

– Escadaria do Parque do Cristo – Bairro Santa Rita

• Escadaria totalmente iluminada

• Cenografia natalina para fotos e visitação

– Outras áreas decoradas da cidade

• Praça Governador Valadares (carrossel gratuito e árvore de 14 metros)

• Calçadão da Olegário Maciel

• Avenida Imbiara

• Avenida Antônio Carlos

Iluminação ligada diariamente até 4 de janeiro.