Novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo assume na próxima sexta-feira

O prefeito Robson Magela nomeará o empresário Italo Marcus Fonseca Borges para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo na próxima sexta-feira (1º). Italo atualmente é diretor da Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia), na função de 2º tesoureiro.

Ele assume a secretaria no lugar do empresário Juliano Cesar da Silva, que estava na pasta desde o início da gestão e comunicou pessoalmente seu desligamento do cargo ao prefeito Robson Magela alegando motivos pessoais.

Italo Borges tem 57 anos, é formado em Tecnologia de Processamento de Dados e pós-graduado em Comunicação de Dados e Gestão de Projetos, atuando na área de tecnologia por mais de 20 anos, em empresas como Itaú e RM Sistemas.

Atualmente, além de diretor na Acia, o futuro secretário empreende nos segmentos de negócios imobiliários e de varejo e atacado de produtos de utilidades domésticas e equipamentos para bares e restaurantes.

O prefeito Robson Magela agradeceu o empresário Juliano Cesar pelos mais de 3 anos de serviços prestados à comunidade. “Foi um secretário muito atuante e que se destacou pelo trabalho de organização e apoio a inúmeros eventos como o Encontro de Carros Antigos, Expoqueijo e Balonismo, que nunca tinha acontecido na nossa cidade, além da implantação do aplicativo Colab Cidadão e de resultados expressivos no fomento empresarial. Desejamos ao Juliano muito sucesso em seus futuros desafios”, diz.

Juliano Cesar agradeceu o prefeito pela oportunidade de ter ficado à frente da secretaria. “Desde o início da gestão, somaram-se três anos de muito trabalho, aprendizado e convivência, pautada pela gestão técnica, responsável e comprometida com os araxaenses, evidenciada pela valorização de inúmeras ações pautadas no Desenvolvimento Econômico e do Turismo de nossa cidade.”

Já para o novo secretário, o prefeito Robson Magela deseja as boas-vindas e coloca a Administração Municipal de portas abertas para apoiar as futuras ações.

“O empresário Italo Borges é muito articulado e tem uma extensa atuação na iniciativa privada nos ramos de empreendedorismo e tecnologia de informação. Temos uma grande expectativa que toda sua experiência vem para somar com o andamento das atividades da secretaria e implantação de novos projetos”, conclui o prefeito.