Preservar a tradição e a cultura araxaense e regional. Este foi o objetivo do Encontro de Folia de Reis da Associação da Capela Mártir Filomena, que, em 2024, chegou à 32ª edição. O evento contou com parceria da Prefeitura de Araxá e reuniu mais de 15 mil pessoas entre os dias 2 e 5 de maio.

O encontro foi realizado com quermesses, apresentações de folias de reis com grupos de várias cidades da região e o tradicional almoço servido no domingo, que marca o último dia da festa.