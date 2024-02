Alunos da Prefeitura de Araxá recebem kits de materiais escolares pelo terceiro ano consecutivo, além de uniformes completos

Com o objetivo de promover uma educação de qualidade e contribuir para a economia de pais ou responsáveis, a Prefeitura de Araxá está realizando pela terceira vez consecutiva a distribuição de kits de materiais escolares para todos os alunos da Rede Municipal de Educação. Ao todo, serão fornecidos mais de 14 mil kits para os estudantes durante este mês de fevereiro.

Os materiais são adaptados de acordo com a idade e série dos alunos e contemplam do Ensino Infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e também à Educação Inclusiva.

Cada kit inclui itens essenciais para o ano letivo, como estojos, cadernos, agendas, lápis, borrachas, entre outros.

Além dos materiais pedagógicos, os alunos também estão recebendo uniformes completos, com camiseta, bermuda e agasalho.

O prefeito Robson Magela ressalta que esta iniciativa tem impacto não apenas no desempenho acadêmico das crianças, mas também na estabilidade financeira das famílias.

“Não tem nada melhor do que ver a alegria e sorriso no rosto de cada aluno. Esses materiais garantem uma educação de mais qualidade e contribuem para a inclusão e humanização do ensino”, destaca o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, acrescenta que os kits e uniformes asseguram a cada aluno o suporte necessário para alcançar seu pleno potencial de aprendizagem.

“Garantir que todos os alunos tenham acesso aos mesmos recursos é fundamental para promover a equidade e a igualdade de oportunidades no ambiente escolar”, conclui.