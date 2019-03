PM prende suspeito de tráfico no Boa Vista

Na noite do último sábado (9), por volta das 19 horas, durante realização de operação policial na rua Fernão de Noronha, bairro Boa Vista, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares depararam com o autor L.D.B. (32 anos) saindo de uma mata existente no local. Ao avistar a viatura, o autor tentou dispensar um tablete grande de maconha, mas a droga foi apreendida pela PM.

Na residência do autor foi encontrada uma grande quantia em dinheiro espalhada em meio a pedras de crack, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de crack, uma frigideira com um pó branco e uma espingarda de pressão.

Diante dos fatos, o autor foi preso e todo material apreendido.