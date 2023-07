Polo UAB Araxá oferta vagas de pós-graduação em Ensino de Ciências

O Polo da Universidade Aberta (UAB) de Araxá oferta vagas para o Curso de Pós-Graduação em Ensino de Ciências – Ciência é 10, na modalidade Educação a Distância. As inscrições são gratuitas e acontecem até o dia 21 de julho, exclusivamente via internet por meio do endereço eletrônico ( https://www.uftm.edu.br/lato-sensu/ciencia10 ).

O curso será realizado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e possui carga horária de 480 horas, distribuídas em três módulos. É destinado para professores graduados que estão atuando ou não em sala de aula. São 27 vagas ofertadas em Araxá.

Os pré-requisitos para inscrição mudaram e estão mais abrangentes, agora, poderão se inscrever candidatos que possuam graduação completa; sejam licenciados ou tenham vínculo com uma escola do território nacional como professor de Ciências da Natureza (Biologia, Ciências, Física ou Química) dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano); tenham disponibilidade de 20h semanais para realizarem atividades a distância e para participarem dos encontros presenciais, que podem ocorrer inclusive aos sábados.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato UAB Polo Araxá pelo telefone (34) 3691-7043, pelo WhatsApp (34) 9.8836-2441 e 9.8858-3936.