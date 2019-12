Prefeito assina ordem de serviço para importantes obras no Urciano Lemos

O prefeito Aracely assinou na segunda-feira, 2 de dezembro a ordem de serviço para a revitalização da Praça da Juventude e ampliação do Feirão do Povo, no bairro Urciano Lemos. As obras serão iniciadas na próxima semana, com previsão de seis meses de duração. A Praça da Juventude vai contar diversas melhorias, como equipamentos de ginástica, pista de caminhada, campo de grama sintética e campo de futebol infantil. Os banheiros, a calçada e o ginásio serão reformados, a iluminação será melhorada. A praça terá uma portaria e será parcialmente cercada. A obra orçada em R$ 2.145.000,00 será executada pela empresa araxaense, HZ Engenharia e Construções.

O Feirão do Povo será ampliado pela empresa AC Comércio e Serviços LTDA-EPP, de Patos de Minas, que venceu a licitação no valor de R$ 1.654.656,05. Serão construídas 18 novas lojas com 27 m² cada uma, tendo banheiro individual e copa. O novo espaço será integrado à estrutura existente, haverá área de circulação com bancos para descanso, pergolado metálico e espaço de convivência.