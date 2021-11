Prefeito recebe medalhistas paralímpicos no Centro Administrativo

A tarde de sexta-feira (26) foi de bate-papo acompanhado por um bom café entre o prefeito Robson Magela e os medalhistas paralímpicos que representaram Araxá no torneio Meeting Loterias Caixa – etapa Centro-Leste, em Belo Horizonte, em outubro passado.

O encontro aconteceu na sede da Prefeitura de Araxá e, além dos atletas, também contou com a presença da equipe técnica da Secretaria Municipal de Esportes; o secretário José Antunes Soares Júnior (Dedé); o vereador Pastor Moacir; o prefeito de Campos Altos, Paulo Almeida; além de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e da Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá (Fada).

O prefeito destacou o esporte como meio de inclusão e oportunidade de transformação da vida das pessoas e anunciou mais apoio da prefeitura aos atletas no próximo ano.

“Eu admiro muito essa dedicação e disciplina à prática do esporte. Isso é exemplo para toda a sociedade. Exemplo de força de vontade, foco e determinação. Este ano nós apoiamos com a disponibilização do transporte e equipe para os treinos e para o dia do evento. Mas no ano que vem vamos fazer mais, vamos participar com o lançamento de novos projetos, incentivos e acompanhamento técnico”, adianta o prefeito.

A equipe conquistou 25 medalhas no total, sendo 17 de ouro ouros, 7 de prata e 1 de bronze nas modalidades atletismo e natação.

Atleta há cerca de 20 anos, a medalhista Rosimary Borges Vaz destaca que essa é a primeira vez que os atletas recebem apoio incondicional. “Antes a prefeitura apenas cedia o transporte para as viagens até as competições. Nesta gestão, além do transporte até o evento, dois profissionais nos acompanharam. A prefeitura também tem nos auxiliado na preparação física, oferecendo o transporte até o treinamento e a orientação de profissionais de educação física”, destaca a esportista que conquistou duas medalhas de ouro, uma no lançamento de dardo e uma no lançamento de disco.

Dedé reforça a importância desse incentivo prestado pela Secretaria de Esportes. “São atletas de alta performance e que realmente nas competições trazem resultados positivos para Araxá. O prefeito Robson já deu o aval para que no próximo ano a gente possa criar mais oportunidades de incentivar a modalidade esportiva”, reitera o secretário.