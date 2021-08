Prefeito visita Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo e reforça importância do Terceiro Setor

“Precisamos valorizar essas instituições do Terceiro Setor que exercem uma função social que ajuda a transformar nosso município”. A fala é do prefeito Robson Magela durante visita, na sexta-feira (6), à sede das Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo e mais os três lares de idosos mantidos pela entidade.

A organização desenvolve diversas atividades assistenciais que beneficiam famílias carentes da comunidade, sem distinção de sexo, raça e crença religiosa, em suas necessidades básicas como: alimentação, vestuário, calçados e moradia.

A presidente da entidade, Nilza Balieiro, destaca que já são cerca de 70 anos que a instituição atua na cidade e, hoje, mais de 100 voluntários se revezam nas obras. “Os lares são mantidos através de doações da comunidade araxaense e projetos da entidade aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso. Recentemente, o prefeito assinou repasse no valor de R$ 520 mil do Fundo do Idoso e esse recurso é muito importante para a gente manter esse trabalho ao longo do ano”, reforça.

Além de Nilza, o prefeito também foi recebido pelo secretário da Organização Social, Carlos Edésio Balieiro. A visita começou pela oficina de costura, na sede da entidade na rua Presidente Olegário Maciel, no Centro. Ali, são confeccionados enxovais que, junto a outros itens importantes como banheiras, mamadeiras, fraldas e materiais de higiene, formam kits para recém-nascidos. São cerca de 12 kits distribuídos mensalmente às mulheres carentes da comunidade.

Também na sede, o prefeito conheceu o refeitório da “Casa da Sopa”, onde são distribuídos almoços e lanches, o Bazar da Pechincha e depósitos onde são armazenados alimentos e roupas doadas pela comunidade.

Além da sede, o prefeito percorreu os três lares que abrigam idosos carentes: o Lar Vovô Edésio, no bairro Leda Barcelos, o Lar Gustavo Martins de Oliveira e Tia Francisca, na Vila Estância, e Lar Eurípedes Barsanulfo, no bairro Santo Antônio. Ao todo, são 25 idosos assistidos com alimentação, despesas de moradia e assistência em saúde, além da promoção de atividades sociais e de lazer.

Cada um deles reside em uma unidade habitacional composta por quarto, cozinha, lavanderia e banheiro adaptado. “Cada idoso é responsável pelo seu dinheiro e sua aposentadoria com plena liberdade de gastá-lo com o que não recebe da entidade”, explica Nilza.

O prefeito Robson Magela destaca a importância do Poder Público reconhecer as atividades desenvolvidas pelas entidades assistenciais na cidade. “Projetos do Terceiro Setor, como esses desenvolvidos pelas Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo, desenvolvem um papel fundamental na complementação à atuação do setor público. E a Prefeitura de Araxá está sempre de portas abertas para atuar através de incentivos para que essas instituições continuem prestando esse papel tão importante para nossa cidade”, destaca