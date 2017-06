Prefeitura amplia parceria com a Polícia Civil e Detran terá nova sede

Uma antiga demanda da população para melhorar a estrutura do atendimento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) será finalmente solucionada. Serviços de expedição de Carteira de Identidade, atestado de antecedentes criminais e aplicação de prova eletrônica destinada aos alunos de exame de habilitação serão transferidos da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania para o shopping Boulevard Garden. A Prefeitura de Araxá ampliou o convênio com a Delegacia Regional de Polícia Civil para viabilizar que esses serviços agregados a Delegacia de Trânsito, órgão responsável pela expedição de documentos, vistoria e lacração de veículos, tivessem melhor acesso à comunidade.

Com o novo convênio, a Delegacia de Orientação e Proteção à Família deixará de ocupar um imóvel alugado pelo município e passará a funcionar junto a Delegacia Regional de Policia Civil, no mesmo local onde estava instalado a Delegacia de Trânsito. A mudança permitirá melhores condições de atendimento, acessibilidade, segurança, além de otimizar o trabalho já realizado pelo departamento. Já no espaço desocupado pelo Detran no Centro Administrativo será instalado a Coordenação Municipal de Defesa Civil e funcionará como local de instrução de vigilantes patrimoniais e agentes de fiscalização de trânsito.

O secretário de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni, explica que a solicitação foi feita pelo delegado regional de Polícia Civil, Vitor Hugo Heisler, e o delegado de trânsito, Renato Alcino Vieira. “Para solucionar essa antiga demanda, a administração municipal autorizou a Polícia Civil a escolher um local dentro de um custo financeiramente viável. Foi apontado pela Polícia Civil aquele espaço do shopping e ficou acertado que seria um local ideal para as três frentes de trabalho (Delegacia de Trânsito, a emissão de carteira de identidade e a aplicação de prova de motorista). Também teremos um espaço aonde os serviços de natureza administrativa serão efetivados e, em uma área de garagem onde serão realizados trabalhos de vistoria e lacração de veículos. Pela primeira vez em Araxá, esses serviços serão oferecidos em local coberto isento das intempéries”, destaca Bertoni.

O secretário ressalta que o novo convênio permitirá ao usuário da Delegacia de Trânsito melhor conforto e agilidade para efetuar os serviços disponíveis no departamento. “Desde que instalamos a Delegacia Regional de Polícia Civil, em 1996, já estava trabalhávamos para arrumar um local adequado e coberto para fazer esse tipo de serviço. Então, o prefeito Aracely, em uma ação arrojada, vem resolver essa pendência administrativa. A Prefeitura vai arcar com a locação do imóvel e a adequação, instalação e a preparação do espaço são responsabilidade do proprietário do espaço”, afirma.

O delegado de trânsito, Renato Alcino Vieira, reforça a nova parceria firmada viabilizou uma fonte agregadora de oferta de diversos serviços em um só espaço. “A cidade possui mais de 64 mil veículos emplacados e oito mil pessoas atendidas por mês com questões ligadas a Delegacia Regional de Polícia Civil. Araxá, de maneira inovadora conseguirá apresentar aos cidadãos do município uma nova forma de trabalho. O objetivo é agregar em um único espaço os serviços de veículos, habilitação e identidade. Com isso, você consegue dar uma maior celeridade e uma maior amplitude no atendimento, e o principal, superar as deficiências que, há décadas incomodam os araxaenses a que se refere a atual estrutura oferecida”, aborda o delegado.

De acordo com ele, a expectativa é que a oferta definitiva desses serviços em novo espaço seja realizada na primeira quinzena de julho. “Nós avaliamos que isso será um grande avanço. A Prefeitura já fez as tratativas necessárias na celebração do contrato e, agora está sob responsabilidade da Polícia Civil de processar alguns ajustes no imóvel que ainda são necessários”, acrescenta.

Com a transferência, novos serviços serão implantados na sede da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. “Estamos trabalhando para instalação da nossa Coordenação Municipal de Defesa Civil naquele espaço e também temos a necessidade de viabilizar um local para instrução dos nossos vigilantes patrimoniais e agentes de fiscalização de trânsito. Essas são algumas demandas que já temos para o espaço que ficará disponível”, afirma o secretário de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni.