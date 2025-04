Prefeitura amplia serviço de varrição de ruas em Araxá

A Prefeitura de Araxá está intensificando os cuidados com a limpeza urbana e ampliando o serviço de varrição de ruas na cidade. A partir desta semana, novas avenidas e ruas passam a contar com a varrição regular, resultado de um planejamento estratégico que otimiza o cronograma e o trabalho das equipes que já atuam no município.

De acordo com a secretária Municipal de Serviços Urbanos, Anna Tereza Ávila, a ampliação atende às principais avenidas da cidade, com o objetivo de combater o descarte irregular de lixo e evitar o entupimento de bueiros, especialmente durante o período chuvoso.

O trabalho de varrição é realizado de segunda a sexta-feira, das 6h às 12h, por 42 funcionários efetivos da Prefeitura. Além disso, a cidade conta com o apoio de uma empresa terceirizada que executa a limpeza urbana de segunda a sábado, das 7h às 13h, contemplando varrição, poda de grama, capina, manutenção de calçadas, canteiros e jardins, limpeza de bocas de lobo e raspagem de vias e sarjetas.

Entre as novas vias contempladas com o serviço estão a Avenida João Paulo II (Centro), Avenida Damaso Drumond (Centro), Avenida Wilson Borges (Santo Antônio), Avenida Ecológica (Vila Silvéria), Avenida Amazonas (São Geraldo), entre outras.

A secretária ressalta que a ampliação da varrição reforça o compromisso da Prefeitura em manter a cidade limpa e organizada. “Com a inclusão dessas vias no cronograma, buscamos garantir mais qualidade de vida aos moradores, além de preservar o meio ambiente e a infraestrutura urbana”, destaca Anna Tereza.

Para dúvidas e sugestões sobre os serviços urbanos, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos pelo telefone (34) 3691-3206.